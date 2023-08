O início do debate instrutório do julgamento da rede de tráfico de droga liderada por Rubén “Xuxas” Oliveira ficou hoje marcado por mais uma descoberta: o Ministério Público pretende juntar ao processo 185 mil euros em dinheiro que foram encontrados no carro utilizado por José “Xulinhas” Afonso, sócio de Xuxas e um dos principais arguidos do processo.