Ensino Superior: 49.438 novos estudantes já têm lugar, mais de metade na primeira opção

São 49.438 os estudantes que já conseguiram um lugar no Ensino Superior nesta 1.ª fase do concurso nacional de acesso. Mais de metade (56%) entrou na primeira opção de candidatura e a grande maioria (87%) conseguiu lugar numa das três primeiras escolhas: os valores mais elevados de sempre e “um dos fatores mais relevantes para o sucesso académico”, segundo os dados assinalados na nota enviada pelo Ministério do Ensino Superior.

O número de colocados desceu face ao ano letivo passado (menos 368 alunos), mas a quantidade de candidatos nesta fase também foi menor do que em 2022 (-4%). Para já, 84% dos candidatos ficaram colocados, uma taxa mais alta do que há um ano (81%), o que, segundo o Ministério, “demonstra um crescente ajustamento entre a procura dos estudantes e a oferta das instituições”.