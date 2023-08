“Porta de entrada para uma cidade próspera: “Xuxas” e “Xulinhas” têm um T2 de 750 mil euros no Dubai, a Justiça vai arrestá-lo

A investigação à rede de tráfico de droga liderada por Rúben “Xuxas” Oliveira chegou aos Emirados Árabes Unidos: a procuradora Sandra Pontes pediu colaboração às autoridades deste país do Golfo Pérsico e conseguiu localizar um apartamento no Dubai — o mais luxuoso dos sete emirados que constituem esta nação árabe — registado em nome de Ruben Oliveira e de José “Xulinhas” Afonso, os dois principais arguidos do processo judicial cujo debate instrutório está marcado para a próxima segunda-feira, 28 de agosto.