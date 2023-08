Nova vaga de calor e temperaturas a bater os 40º: saiba como se proteger

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão voltar a subir a partir deste domingo, com o estado do tempo em Portugal continental a ser “influenciado por uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África sobre o território do continente”. Assim, refere o IPMA, “prevê-se uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima nos próximos dias”.

Entre segunda e quinta-feira da próxima semana, os termómetros vão registar valores próximos dos 40º C nas regiões Sul, interior Norte e Centro. A previsão do IPMA aponta que, em alguns pontos do Alentejo e Vale do Tejo, as temperaturas podem chegar aos 44º.

No litoral Norte e no Centro, onde a vaga de calor será menos intensa, são esperadas, ainda assim, temperaturas máximas que oscilam entre os 30 e os 35º.

As noites também vão ser tropicais, com temperaturas mínimas superiores a 20º em grande parte do território. No Algarve, no Alentejo e na Beira Interior as temperaturas podem não descer abaixo dos 25º durante o período noturno.

Só a partir da próxima sexta-feira, dia 25, é que deverá ser notada uma “descida generalizada da temperatura, atingindo valores normais para a época do ano no fim de semana de 26 e 27”, antevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para se proteger do calor intenso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda:

⇒ Sempre que possível, procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados;

⇒ Beber água, pelo menos 1,5 litros/dia, sendo que em dias de maior calor deverá reforçar o consumo. Beber sumos de fruta natural sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

⇒ Optar por refeições leves e frescas;

⇒ Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas;

⇒ Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta;

⇒ Escolher as horas de menor calor para grandes deslocações;

⇒ Fazer pausas frequentes durante o dia, descansando e dormindo;

⇒ Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida;

⇒ Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24.