Rede de “Xuxas” traficava armas da Rússia e de Israel

Foi um e-mail enviado pela DEA (a agência norte-americana antidroga) para a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária, a 3 de abril de 2019, que deu origem à investigação e desmantelamento da rede mais importante de tráfico de cocaína a operar em Portugal, liderada por Rúben “Xuxas” Oliveira. Nesse e-mail, os norte-americanos alertavam para o papel de Cláudio Jr., um criminoso de São Paulo, que branqueava milhões de dólares de traficantes de todo o mundo e que viajava com frequência para Portugal, com o objetivo de transportar grandes quantidades de droga para a Europa.

A PJ começou de imediato a seguir o rasto deste brasileiro e descobriu que comunicava com frequência com um outro brasileiro, Alex R., com negócios de restauração aparentemente legítimos no Porto.