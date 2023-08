Caso Ihor: inspetores do SEF perdem último recurso e vão entregar-se

Três anos e quatro meses depois de Ihor Homeniuk ter perdido a vida no Aeroporto de Lisboa, os três homens condenados por o terem espancado numa sala esconsa do Humberto Delgado perderam o último recurso nos tribunais e vão mesmo ter de cumprir uma pena de prisão efetiva. Num acórdão de julho de 2023, o Tribunal Constitucional (TC) dá o golpe final na esperança dos inspetores Sousa, Laja e Silva em reverterem a pena de nove anos de prisão a que foram condenados pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado: morte.

Os três homens, que têm aguardado o desenrolar do processo em prisão domiciliária, vão entregar-se assim que forem notificados da decisão final do Constitucional, o que deverá ocorrer em setembro. Já cumpriram três dos nove anos de prisão a que foram condenados e mantêm o que disseram desde o primeiro dia. Usaram a “força muscular necessária” para controlar o imigrante ucraniano que se recusava a embarcar no avião que o levaria para fora de Portugal e não o agrediram de modo a matá-lo.