Líder de seita do Reino do Pineal queria formar um partido

A primeira conversa que Ana Sofia ouviu de Água Akbal Pinheiro quando entrou para o Reino do Pineal, em setembro de 2020, fê-la perceber que o ex-chefe de cozinha britânico tinha planos mais abrangentes do que a já de si complexa criação de uma seita no interior de Oliveira do Hospital. “Água tinha em mente a criação de um partido político. E para essa sua missão, precisava de fiéis para poder avançar com esse projeto”, revela a ex-acólita, a primeira portuguesa a aderir ao culto.