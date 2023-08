Ministério do Ensino Superior garante que todas as instituições receberão mais dinheiro ao longo dos próximos quatro anos

As instituições de ensino superior contarão com mais 138 milhões de euros para o próximo ano, mas a forma como esse dinheiro será repartido por cada universidade e politécnico público vai ser diferente do que tem acontecido nos anos anteriores e que tem resultado, essencialmente, de uma fórmula que não tem sido aplicada em todos os critérios que prevê e de um histórico de verbas transferidas que se repete de ano para ano.

“Este é um esforço de valorização do ensino superior que fazemos e que as instituições de ensino reconhecem como positivo. Todas vão aumentar o seu financiamento nos próximos anos”, destaca o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira.