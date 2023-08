Serviço de Saúde da Madeira: ataque informático deixa utentes sem consultas e sem exames

Agostinho passa pela cancela onde entram as ambulâncias e vai para casa mais aliviado. Maria da Paz, a mulher, leva a injeção que tem de tomar num saco. “A menina da farmácia explicou que foi por termos ligado na sexta-feira, já estava pronta no frigorífico. O pior são aquelas pessoas que nem sabem o nome dos medicamentos que tomam”. A situação na farmácia do Hospital Central do Funchal esteve complicada na manhã desta segunda-feira, o primeiro dia útil após o ataque à rede informática dos hospitais e centros de saúde da Madeira.

O ataque de ransomware deixou a farmácia – onde se levantam os medicamentos para tratar insuficiência renal, doentes com SIDA e cancro – sem acesso digital e imediato aos stocks e à lista de doentes e por isso foi necessário fazer uma espécie racionamento para evitar rupturas e garantir que todos os que precisam têm o tratamento. Depois do susto, uma senhora, doente oncológica, mostra os cinco comprimidos que lhe deram. “Primeiro disseram que não tinham, mas depois chamaram a dizer para ir buscar estes cinco, dá para cinco dias. A seguir tenho de ligar para vir buscar ou alguém ir levar a casa”.

A manhã não está fácil. Pela entrada principal do Hospital Central do Funchal passam pessoas que tinham consultas na terapia da dor, na fisioterapia, exames ao coração ou análises de rotina devido a problemas oncológicos. A resposta que levam é que o sistema foi abaixo, que houve um ataque e para telefonar a saber quando voltam a ter o exame ou a consulta. A administração garante que está fazer tudo o que é possível para manter o atendimento aos utentes. No primeiro balanço, Filipa Freitas, vice-presidente do conselho de administração do SESARAM, garante que nenhum doente oncológico ficou sem tratamento e que três salas do bloco operatório estão a funcionar em pleno.

“Todas as cirurgias urgentes e algumas não urgentes estão a ser realizadas”, explica, apesar de ninguém saber quando é que o sistema informático irá voltar a funcionar em pleno. Nuno Perry, responsável pela cibersegurança do Governo Regional da Madeira, admite que o assunto não se resolve num dia. O sistema está sequestrado por um software malicioso, mas até ao momento não houve um pedido de resgate. O responsável pela segurança informática da administração pública madeirense admite, no entanto, que alguns dos dados guardados nos processos clínicos possam ter sido expostos.

Dados clínicos terão sido preservados

Os hospitais e centros de saúde da Madeira estão ligados em rede – são milhares de terminais de computadores que registam milhares de actos clínicos por dia – há 20 anos e há 20 anos que todos os processos clínicos dos utentes são digitais. Ou seja, nesse processo estão as vacinas, as consultas, as cirurgias e análises feitas por cada pessoa nestas últimas duas décadas. Esses dados clínicos terão sido preservados, mas é possível que os dados pessoais como números de telefone, números de utente tenham sido expostos. Essa é a investigação que irá decorrer depois, dado que de momento o mais importante é manter os serviços a funcionar.