Proteção Civil reforça combate ao fogo de Odemira. Chamas ameaçam habitações e aldeias

O fogo de Odemira, que está ativo há mais de dois dias, tem três frentes ativas a evoluir com grande intensidade. As várias frentes do incêndio que a esta a esta hora causa maior preocupação à Proteção Civil estão a evoluir no sentido de Monchique, concelho onde já chegaram as chamas, S. Teotónio e S. Luís. Para o local foram ativados mais dois meios aéreos e a Proteção Civil está a colocar mais meios na frente de fogo, incluindo um grupo especializado na defesa de aglomerados urbanos, que se encontram na frente de fogo.



“São três frentes ativas, todas com grande intensidade, numa situação muito complicada”, confirmou ao Expresso um responsável do comando dos Bombeiros de Odemira. Com temperaturas de 35ºC e ventos com 21 Km/h, “é um fogo muito complexo e que obriga a um reforço de meios”, adiantou aquele responsável.