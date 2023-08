Incêndios em Leiria: tarde intensa de combate às chamas na Caranguejeira

A existência de dois fogos ativos no concelho de Leiria (alerta no Arrabal aconteceu quase em simultâneo) dificultou, numa primeira fase, o trabalho dos operacionais esta tarde, com as condições atmosféricas a justificarem preocupação acrescida. Cerca das 23h, com a situação mais controlada em Lagoa da Pedra e Vale Sobreiro, foi dado alerta para um novo foco de incêndio na Caranguejeira, em Casal Vermelho. È um cenário que se repete todos os anos, lamenta a população local. E “é triste”

Joana Magalhães