Fogo de Odemira avança para Monchique, bombeiros queixam-se de falta de apoio logístico no combate aos incêndios

Há dois dias que as chamas rondam Odemira, os meios aéreos não descolaram ao nascer do dia e o combate ao fogo está a ser dificultado pelo vento, com o incêndio a evoluir para o concelho de Monchique. Os ventos mudaram de direção e estão a empurrar o incêndio na direção sul, tendo as chamas já passado a Ribeira de Odeceixe e entrado no concelho de Monchique.

Nos outros incêndios os problemas agravam-se devido à falta de logística que providencia alimentação e água para os bombeiros que combatem as chamas.