Fogo em Loures dominado, A8 reabriu ao trânsito

O incêndio em mato que deflagrou, este domingo, cerca das 16:00 em Loures, no distrito de Lisboa, e que obrigou ao corte da Autoestrada 8 (A8) nos dois sentidos já está dominado, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi dado como dominado cerca das 21:48.

Apesar da evolução do combate às chamas, perto das 23:00, ainda se mantinham no local 240 operacionais, apoiados por 69 viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entretanto, a Autoestrada 8 (A8), que esteve cortada nos dois sentidos, foi reaberta na totalidade, cerca das 22:45, segundo informação da concessionária Autoestradas do Atlântico.

Num primeiro momento, a A8 foi cortada apenas no sentido norte-sul, para o nó de Lousa e, mais tarde, foi também necessário proceder ao corte no sentido inverso, tendo todas as viaturas sido direcionadas para a Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL).

Em declarações à RTP3, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, disse que o incêndio "consumiu cerca de 25 a 30 hectares de mato, que eram encostas na sua maioria”.

O autarca referiu ainda que nunca houve vidas ou casas em risco, adiantando que a ação dos bombeiros foi dificultada pelos acessos difíceis.

O incêndio em mato deflagrou cerca das 16:16 na zona da Carrasqueira, em Loures, no distrito de Lisboa.