Incêndio combatido por 172 operacionais: parque de campismo "evacuado por precaução" em Odemira

O Parque de campismo de São Miguel, na freguesia de São Teotónio, em Odemira (Beja), foi neste sábado "evacuado por precaução" devido ao incêndio que está a ser combatido por 172 operacionais e seis meios aéreos.

"O parque de campismo, por precauções naturais e porque fica dentro de um pinhal, foi evacuado. O incêndio está naquela zona, de um lado e do outro da estrada, e está muito próximo de chegar ao Algarve, entre São Miguel e Odeceixe", avançou o presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, à agência Lusa. De acordo com o autarca, apesar de existirem "zonas mais ou menos controladas", a situação "ainda está bastante instável".

"Por precaução as pessoas foram convidadas a sair [do parque]", explicou Hélder Guerreiro, acrescentando que existem "soluções no Brejão e em São Teotónio, caso seja necessário as pessoas pernoitarem". Segundo o autarca, não houve necessidade de evacuar habitações na localidade de São Miguel.

"Há ali um aglomerado urbano e também há a preocupação que [o incêndio] entre pela ribeira acima, e isso pode ser um problema até de perda de controlo do incêndio, mas vamos aguardar com calma agora", explicou. Ainda de acordo com o autarca, o incêndio obrigou também ao corte da Estrada Nacional 120.

Às 18h26, as chamas, que ardem numa zona de mato e pinhal na freguesia de São Teotónio, estava a ser combatido por 172 operacionais, apoiados por 53 veículos e seis meios aéreos. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, às 17h23 o incêndio encontrava-se ativo e com "três frentes que ardem com alguma intensidade". No combate ao incêndio estão várias corporações de bombeiros do litoral alentejano, Algarve e Baixo Alentejo.