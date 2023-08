Mais de 30 mil novas matrículas no pré-escolar e do 1º ciclo são de crianças estrangeiras

Até ao final de julho, as escolas públicas já contavam com mais de 30 mil novas inscrições de crianças de nacionalidade estrangeira para o pré-escolar e 1º ciclo, representando 16% do total de matrículas nestes ciclos de ensino.

A subida do número de estrangeiros residentes em Portugal fez com que a população escolar tenha aumentado no ano passado, pela primeira vez na última década. No próximo ano letivo vai voltar a crescer, mas a alteração não é apenas quantitativa.