“Exijo saber quando serão libertadas”: líder da seita do Pineal diz que as autoridades levaram mulher e filha para uma casa-abrigo

A atual companheira do líder da seita do Reino do Pineal — o chefe britânico Martin Junior Kenny, agora conhecido por Água Akbal Pinheiro — e a filha de sete meses do casal foram colocadas pela Polícia Judiciária e a Proteção de Menores numa casa-abrigo em parte incerta, no final das buscas desta terça-feira na herdade em Seixo da Beira, a 20 quilómetros de Oliveira do Hospital.

A revelação foi feita pelo próprio guru, num vídeo de 20 minutos colocado no YouTube já depois da operação policial e num depoimento ao Expresso. Martin Junior Kenny conta que R.Z. lhe telefonou na noite em que foi levada pelas autoridades e lhe contou que estava “presa” numa safe house “vigiada” por outras mulheres.