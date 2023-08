Morte de bebé: buscas da PJ na seita do Reino do Pineal, membros não ofereceram resistência às autoridades

Uma equipa de inspetores da diretoria do centro da PJ e procuradores do DIAP de Coimbra realizou buscas na herdade onde vive a seita do Reino do Pineal, na freguesia de Seixo da Beira, a 20 quilómetros de Oliveira do Hospital. São buscas domiciliárias e não domiciliárias na área do concelho de Oliveira do Hospital.

A diligência da PJ e do DIAP de Coimbra, contou com o apoio da GNR para garantir a segurança no local, bem como do SEF e de entidades da Segurança Social e da Saúde.