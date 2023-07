GNR bateu à porta da seita do Pineal à procura de Cátia a pedido da sua família: disseram-lhe que não conheciam ninguém com aquele nome

Há dois dias, a GNR deslocou-se pela segunda vez no espaço de poucos dias até à herdade do Reino do Pineal, a 20 quilómetros de Oliveira do Hospital, para notificar Cátia G., companheira de um dos principais membros daquela seita, James M., conhecido por Jah. Os militares queriam que a acólita assinasse o documento judicial para comparecer em tribunal para a disputa da custódia da filha de sete meses. Os avós maternos querem a guarda da neta, por suspeitarem que a bebé não foi vacinada nem tem acesso a cuidados médicos e têm receio que lhe possa acontecer o mesmo que ao bebé de 14 meses que morreu na herdade em abril de 2022.

