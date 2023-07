Stop, um caso mal parado no Porto? Perguntas e respostas sobre um pára-arranca na Invicta

O que é o Stop?

O espaço foi inaugurado em 1982, na Rua do Heroísmo, como um centro comercial. É um dos vários shoppings de primeira geração que surgiram no Porto entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, tal como o Brasília ou o Dallas. Ao longo do tempo, as lojas foram fechando e há mais de 20 anos que os músicos transformaram o centro comercial num centro cultural, um viveiro criativo para uma comunidade de cerca de 500 artistas que transformaram as mais de 100 frações do Stop em salas de ensaio e estúdios de gravação.

