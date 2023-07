Lisboa: por dia, há quase 900 multas por excesso de velocidade e a Câmara encaixou €3,3 milhões em apenas seis meses

Em todo o país, contam-se 342 mil multas por excesso de velocidade nos primeiros seis meses deste ano. Quase metade das infrações aconteceu em Lisboa, que soma 157 mil coimas, segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). São quase 900 multas por dia na capital, mais 60% do que no mesmo período do ano passado. O aumento da fiscalização não passa despercebido a quem conduz na cidade e muitos têm recebido em casa várias multas, de uma só vez, referentes a infrações cometidas há meses.

