Altice: Yossi, o genro de Armando Pereira, fugiu com a ajuda de Hernâni Antunes

Um dos personagens considerados mais relevantes pelo Ministério Público na intriga de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais montada por Armando Pereira, cofundador do Grupo Altice, está aparentemente em parte incerta. Casado com a filha de Armando Pereira e gestor de topo na Altice USA, Yossi Benchetrit é encarado pelo procurador Rosário Teixeira como um testa de ferro do sogro e estava na companhia de Vaz Antunes quando as buscas da Operação Picoas começaram a 13 de julho, uma quinta-feira, mas desapareceu entretanto. O Ministério Público está convencido de que Vaz Antunes o ajudou a fugir, evitando assim a sua detenção e interrogatório.

Benchetrit estava alojado na aldeia de Guilhofrei, na quinta do sogro, que chegou nessa semana para gozar fé­rias em Portugal. Foi aí que o marido de Gaëlle Pereira dormiu na véspera das buscas, de acordo com a investigação, mas já não voltou lá nessa noite, quinta-feira, quando Armando Pereira já se encontrava detido e o caso começava a ser amplamente divulgado.