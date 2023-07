Operação Picoas: como os homens da Altice imitaram Isabel dos Santos num esquema de sobrefaturação

Armando Pereira, o português que cofundou a Altice, e o seu amigo Hernâni Vaz Antunes montaram várias companhias offshore nos Emirados Árabes Unidos (EAU) com a ajuda de uma empresa de consultores portugueses no Dubai também contratada por Isabel dos Santos.

Tal como acontece com a filha do antigo Presidente de Angola — investigada por, entre outras coisas, ter aprovado enquanto CEO da Sonangol mais de 100 milhões de dólares de transferências da petrolífera estatal angolana para os EAU num esquema de sobrefaturação de serviços de consultoria em que ela própria era a beneficiária —, o cofundador e o empresário Hernâni Vaz Antunes são suspeitos de terem utilizado aquele paraíso fiscal do Médio Oriente para um esquema de alguma forma parecido: sobrefaturar uma empresa sobre a qual se exerce controlo e recolher os lucros disso nos Emirados.