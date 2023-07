Portugal a ‘salvo’ da atual onda de calor que atinge o sul da Europa, mas a temperatura no verão deverá subir até 3 graus

Temperaturas 10 a 15 graus Celsius acima do que é considerado normal nesta época do ano, obrigando a retirar crianças de acampamentos de férias ou a encerrar monumentos que são grandes atrações turísticas - esta é a realidade que se vive por todo o sul da Europa, da Espanha à Grécia, onde até o Partenon teve de fechar devido às temperaturas persistentes acima dos 40 graus Celsius que têm marcado o mês de julho.

Portugal tem sido poupado às ondas de calor extremo que este mês estão a atingir os seus vizinhos do sul europeu, o que tem a ver com a circulação de massas de ar no Atlântico, que aqui têm sido condicionadas por uma humidade mais elevada e temperaturas mais baixas, explica Ricardo Deus, responsável pelo departamento de Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Estamos neste momento a salvo da intrusão desta massa de ar que vem do norte de África e afeta o sul de Espanha, a bacia do Mediterrâneo até Itália e também a Grécia”, nota Ricardo Deus. “É uma situação particular, muito centrada na bacia do Mediterrâneo, e felizmente toda a circulação faz com que as massas de ar quente não cheguem tanto à nossa região. Esta onda de calor tem a caraterística de estar tão centrada na região oeste da Europa que não nos afeta tanto.”

Nas previsões para Portugal nos próximos dez dias, “as temperaturas vão manter-se dentro do normal”, adianta Bruno Café, do Centro de Previsão do IPMA. “Prevemos uma pequena descida na quinta e na sexta-feira (20 e 21 de julho), compensada por uma subida no sábado, mas sem grandes variações.”

Esta semana “o que temos são temperaturas de modo geral abaixo do normal, praticamente em todo o território", destaca Bruno Café, referindo que as maiores variações se preveem para Évora, Santarém ou Castelo Branco, onde as temperaturas podem atingir 31 a 33 graus.

Para a próxima semana, de 24 a 30 de julho, mantém-se a previsão de temperaturas abaixo do normal para todo o território continental, o que não quer dizer “que não se venha a gerar uma situação de aviso”, o que já ocorre, até sábado, no distrito de Faro e no sotavento algarvio, onde “as temperaturas poderão estar pontualmente acima da média”.

Verão em Portugal mais quente até três graus

O que o IPMA considera como temperatura ‘normal’ é uma base de temperaturas atingidas desde 1941, e com um período de referência entre 1971 e 2000, constatando a evidência do impacto do aquecimento global e de um “clima que está a mudar”.

“Desde há cerca de duas décadas, temos registado uma mudança persistente do tempo quente, com um maior número de ondas de calor, que são mais intensas, e também atingem zonas do território diferentes”, explicita Ricardo Deus. “As ondas de calor estão a ser mais frequentes não só na região interior norte e no Algarve, como era habitual, mas também na região centro”.