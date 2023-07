Altice: MP suspeita que Armando Pereira lucrou com a venda de sete edifícios da MEO e da PT

José Caria

Estes negócios imobiliários realizaram-se entre 2019 e 2021 por preços superiores aos que constavam no registo contabilístico dos ativos das entidades vendedoras. O cofundador da Altice está indiciado por seis crimes de corrupção ativa no setor privado, um de corrupção passiva no setor privado, quatro de branqueamento de capitais e outros crimes de falsificação de documentos