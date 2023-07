Incêndios: áreas ardidas vão contar com reforço nos apoios sociais

Com o país a viver os primeiros grandes incêndios deste verão, o Governo prepara o reforço das respostas sociais nos concelhos mais afetados pelos fogos de 2022. No total, 14 projetos sociais localizados em seis concelhos do interior do país vão receber financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para requalificar e alargar a rede de equipamentos e resposta sociais.

O investimento público ronda os 12 milhões de euros, num investimento total de 15 milhões.