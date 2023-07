“Não havia novidades na saúde mental há 50 anos, até aparecerem os tratamentos com psicadélicos”: aqui tratam-se depressões com cetamina

No rés do chão de um edifício na zona do Saldanha, no centro de Lisboa, funciona desde o início desta semana uma clínica onde são realizadas terapias assistidas por cetamina, um anestésico que, em doses reduzidas, tem propriedades psicadélicas.

São seis gabinetes de atendimento, cada um deles equipado com um sofá para os pacientes se deitarem durante o tratamento, de olhos vendados e cobertos com pesadas mantas que dão uma sensação de aconchego, e poltronas. A decoração é mínima, a luz também, e não se ouve um único ruído do exterior.

"A eficácia do tratamento também depende do quão segura, confiante e confortável a pessoa se sente", explica Carla Mariz, psicóloga clínica especializada em neuropsicologia e psicoterapia, e uma das profissionais que integram a equipa da The Clinic of Change.