O Ministério Público e a Autoridade Tributária suspeitam que o empresário Hernâni Vaz Antunes - braço direito do cofundador da Altice Armando Pereira - e um dos principais arguidos da “Operação Picoas”, tenha faturado €660 milhões entre 2017 e 2022.

De acordo com informações recolhidas pelo Expresso, as autoridades detetaram a existência de cinco grandes sociedades detidas pelo empresário, que chegou a dar como estando desaparecido depois do início das buscas desta semana mas que se entregou posteriormente numa esquadra da PSP do Porto.