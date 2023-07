Celia Morgan quer tratar alcoolismo com uma droga: a cetamina põe-nos “fora do corpo” e permite “observar problemas antigos de outra forma”

As terapias com psicadélicos têm merecido cada vez mais atenção em todo o mundo e os estudos clínicos, projetos-piloto e tratamentos multiplicam-se. No entanto, “ainda existe algum estigma em torno destas substâncias, devido à histórica criminalização das mesmas”, aponta Celia Morgan, professora na Universidade de Exeter, no Reino Unido, ressalvando que em Portugal será diferente, “uma vez que o país é visto como muito progressista em termos de política de drogas”.

Celia Morgan é diretora do departamento de psicoterapia assistida aplicada às adições na “Awakn Life Sciences”, uma empresa britânica de biotecnologia que assinou recentemente uma parceria com uma clínica portuguesa, a The Clinic of Change, para a realização de terapias com cetamina em pessoas com dependência de álcool ou de outras substâncias, stress pós-traumático, ansiedade ou perturbações alimentares. É a primeira parceria da empresa na Europa.