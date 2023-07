A “sobreabundante” população de cerca de 300 mil javalis em Portugal: animais “estão a atacar em todo o lado” e com “prejuízos gravíssimos”

“São autênticas máquinas, parecem quase tratores. Estragam mesmo tudo.” É assim que o presidente da câmara de Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, descreve o comportamento dos javalis, cujos relatos de estragos causados surgem um pouco por todo o país. No caso do concelho da região Centro, em que “cerca de 70%” do território é floresta, os prejuízos atingem “dezenas de milhares de euros”, segundo Pedro Lobo.

No final de maio, a publicação do Plano Estratégico e de Ação do Javali veio confirmar a perceção que já existia no terreno, ao longo dos últimos anos, sobre o elevado número de javalis em Portugal: a análise, promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e elaborada por especialistas da Universidade de Aveiro, concluiu que são cerca de 300 mil, uma população “sobreabundante”.