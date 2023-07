Se está pelo Alentejo ou Algarve, prepare-se para muito calor: temperaturas acima dos 40° já esta segunda-feira

O aumento das temperaturas começa já esta segunda-feira, com algumas localidades do Alentejo e Algarve a subirem quatro graus de um dia para o outro, para valores a rondar os 40 graus ou a ultrapassá-los no caso de Elvas, Reguengos de Monsaraz, Mértola, Castro Verde ou Barrancos.

No Algarve, pelo menos até quarta-feira, Alcoutim chega aos 40, Faro e Silves aos os 39, Tavira, Olhão, Loulé, São Brás de Alportel ou Olhão aos 38. Toda a região está em alerta amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 21h de dia 10, segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O calor leva também a quase totalidade do Algarve para o risco máximo de incêndio. É o caso dos concelhos de Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Portimão e Lagos. A partir de quinta-feira entram também no nível mais alto de alerta Castro Marim, Alcoutim e Monchique.

E se em Portugal, está calor, de acordo com o ‘site’ Best Weather estas segunda e terça-feira a Argélia poderá superar os 50 graus e há previsões de 45 e 47 graus em vários pontos do sul e leste de Espanha.