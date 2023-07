Mattoso por Marcelo, Costa e Santos Silva: Morreu "um dos grandes sábios portugueses"

"Teve igualmente algumas intervenções no âmbito cívico e político e dedicou um tocante empenho à nascente nação de Timor-Leste. Mesmo depois de deixar a vida consagrada, nunca abandonou a dimensão do sagrado e da fé", destaca-se.

"Um dos seus livros mais lidos e mais premiados é 'Identificação de um País: Ensaio sobre as Origens de Portugal'. A biografia 'D. Afonso Henriques' diz não apenas tudo o que é possível dizer de um rei acerca do qual existem poucas fontes, mas tudo sobre a época em que viveu", refere-se.

"Regressado ao nosso país, e à condição laical, foi durante décadas investigador e professor, nomeadamente na Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa, diretor do Instituto Português de Arquivos e diretor da Torre do Tombo", lê-se na nota.

“Um novo olhar sobre a nossa identidade”

O Primeiro-ministro António Costa reagiu à morte no historiador no Twitter, que apelidou de “referência maior da cultura”. “Foi com profunda tristeza que soube do falecimento do historiador José Mattoso, figura notável da nossa historiografia”, escreveu. “Devemos-lhe um novo olhar sobre a nossa identidade, um conhecimento profundo do nosso passado e um cuidado na preservação da memória do país”.

“Também no Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou o desaparecimento do historiador, “uma enorme perda para a ciência e cultura portuguesas”. ”Mas ficam o seu exemplo de vida e a sua interpretação histórica de Portugal, que continuarão a iluminar-nos", acrescentou.

“Em comunicado, também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lamentou a morte do historiador, prestando ”sentida homenagem a uma figura maior da academia portuguesa e perene admiração por uma vida marcada por um compromisso ético inabalável com o pensamento e a cidadania.

Elencando vários momentos do seu longo percurso profissional, o ministério refere que José Mattoso “deixa obras de referência acerca da História de Portugal” e que a ele se deve “a compreensão profunda e multifacetada do religioso na historiografia portuguesa”. “José Mattoso deu-nos a sua visão original, profunda e serena, mudando irreversivelmente o modo como olhamos para a história do país e como nos (re)conhecemos como país”, lê-se no comunicado.