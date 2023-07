Twitter amplia limites de leitura de publicações impostos no sábado

O dono do Twitter decidiu ampliar os limites impostos no sábado à leitura de publicações por cada utilizador, assinalando a "ironia" de que o 'tweet' com esse anúncio se tornou no mais lido de sempre até à data.

No sábado, o empresário Elon Musk anunciou que a rede social Twitter impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler, alegando evitar assim "níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema".

Num 'tweet' publicado no sábado e que é agora o mais lido de sempre nesta rede social, o dono do Twitter informou que as "contas verificadas" poderiam ler até "seis mil publicações por dia", enquanto as "contas não verificadas" poderiam ler 600 e no caso das "novas contas não verificadas" seriam 300 mensagens.