Quem pode receber o perdão do Papa Francisco? Menos de 18% dos reclusos são elegíveis

É tradição, sempre que Sua Santidade visita um país, que o anfitrião conceda perdão de multas e indultos de penas. Com a vinda a Portugal do Papa Francisco confirmada para o início de agosto, durante a Jornada Mundial de Juventude, o Governo optou por não quebrar o costume e aprovou, esta semana, uma proposta de lei nesse sentido. Mas a abrangência é limitada aos sub-30 e, no caso dos cidadãos a cumprir pena de prisão, depende da duração do castigo e do crime praticado.