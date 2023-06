Popularidade de Lisboa está em queda entre os nómadas digitais: rendas altas e população “hostil” levam muitos a procurar outros destinos

Lisboa é cara, tem infraestruturas de má qualidade, ruas estreitas e péssimos serviços. Além disso, a sua gastronomia fica muito aquém das expectativas. É este o diagnóstico de Pieter Levels, fundador do site Nomadlist, dedicado a avaliar a qualidade de vida que cada cidade e país oferece aos nómadas digitais e que se tornou numa das principais referências do sector.

Apesar da análise de Levels, Lisboa está atualmente no primeiro lugar do ranking mundial do Nomadlist, que classifica cada cidade numa escala de zero a cinco, com uma pontuação de 4.13. Mas as passadas semanas têm sido atribuladas: a cidade caiu para o 13.º lugar, apenas para regressar ao topo da tabela poucos dias depois. A natureza volátil deste ranking, atualizado ao minuto para refletir as opiniões dos utilizadores do site, faz prever mais mudanças num futuro próximo.

De entre todas as categorias avaliadas, que vão da segurança à velocidade da internet ou às condições climatéricas, um indicador destaca-se pela negativa: o custo de vida. Parece que Lisboa está demasiado cara até para os nómadas digitais. E os comentários anónimos deixados na página referente à capital portuguesa refletem isso mesmo: os “apartamentos são caros, pequenos e velhos”, pode-se ler num deles; “Lisboa não é uma boa cidade. É cara, suja e pouco segura”, aponta outro; "É demasiado cara e o ambiente, em geral, desiludiu-me”, diz um terceiro.