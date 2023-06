Apanha ilegal: polícias encontraram 300 imigrantes “em condições absolutamente deploráveis” e “nojentas” em “barracos” no Montijo

Luis Barra

Megaoperação da Polícia Marítima, com o SEF, PSP, SIS e Autoridade Tributária, desmantelou rede criminosa transfronteiriça que se dedica à captura ilícita e tráfico de amêijoa japonesa, com origem no Rio Tejo, recorrendo à exploração de imigrantes asiáticos. Um dos 30 mandados de busca visava o proprietário das ‘casas’ insalubres, que cobrava €300 a cada trabalhador. Já foi chamado o delegado de saúde local