Saúde Mental: nova unidade de internamento do hospital de Peniche está pronta há meses, mas continua fechada por falta de recursos humanos

A entrada em funcionamento da nova unidade de internamento psiquiátrico, construída com fundos do PRR, estava prevista para 2022. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste aguarda que sejam "ultimados os procedimentos necessários para o início do funcionamento" da unidade, mas não explica se o atraso na abertura está relacionado com entraves colocados à contratação de recursos humanos ou outras dificuldades nessa área. O Ministério da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde não se pronunciaram sobre o assunto