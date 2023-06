Temperaturas disparam e podem chegar aos 40 graus na próxima semana

A influência do fenómeno climático El Niño, que pode fazer deste e do próximo ano dos mais quentes de sempre, também vai chegar a Portugal e já na próxima semana. As temperaturas já começaram a subir, mas é a partir de dia 22, quinta-feira, que o calor se torna mais intenso.

“Podemos ter temperaturas acima da média, com subidas de 10 a 12 graus, na maior parte das regiões da Península Ibérica. Poderá ser uma situação de calor tórrido”, explica à SIC Mário Marques, climatologista.

O especialista refere ainda que o El Niño pode provocar ainda "um aquecimento das águas".

No que aos termómetros diz respeito, há vários distritos do País que vão ficar muito perto ou até mesmo atingir os 40 graus, sobretudo no Interior.