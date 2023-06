Portugueses são dos que mais confiam em notícias, mas dos que menos pagam por elas

Portugal é o terceiro país , numa lista de 46, que mais confia em notícias, com 58% dos portugueses a confiarem na comunicação social . Esta é uma das principais conclusões da edição deste ano do Reuters Digital News Report, publicado esta quarta-feira. À frente de Portugal, encontram-se a Finlândia (69%) e o Quénia (63%).

Salienta-se ainda no caso português que, no ano de 2023, cerca de sete em cada dez portugueses dizem estar preocupados com o que é real e falso na internet. Essa preocupação é maior entre os portugueses que dizem confiar nas notícias: 81,5% dos que confiam estão preocupados com a legitimidade dos conteúdos online. Já quando se trata do grupo que não confia, essa percentagem é de 64,7%.

Até aos 44 anos de idade, os portugueses tendem a confiar menos em notícias do que a maioria dos portugueses. Já “os portugueses mais velhos, nomeadamente os que têm entre 55 e 64 anos e 65 ou mais anos, tendem a confiar mais em notícias do que a generalidade da amostra”.