Caso Maddie: foi por ter encontrado o que encontrou numa cave secreta de Hannover de Brückner que a polícia alemã veio ao Arade fazer buscas

A BKA, a polícia federal alemã, pediu à Polícia Judiciária (PJ) para que, juntas, tentassem encontrar vestí­gios da presença de ­Christian Brückner na barragem do Arade, em Silves, no Algarve. Aquele era o “pequeno paraíso” daquele que é para as autoridades germânicas o principal suspeito da morte de Madeleine McCann, a criança que desapareceu do resort algarvio Ocean Club, na Praia da Luz, na noite de 3 de maio de 2007.

O Expresso sabe que esta operação, que decorreu nos últimos três dias sem aparentemente trazer novidades sobre o caso, está diretamente relacionada com uma outra realizada perto de Hannover, na Alemanha, em julho de 2020. Nessa altura, a BKA fez igualmente escavações num casebre e numa cave secreta onde viveu Brückner e onde a polícia encontrou, entre outros objetos, um saco com roupa suja, um vaso de plantas, uma lona e uma mochila. Todo aquele material foi recolhido para análise forense, mas a investigação nunca revelou publicamente os resultados dessa diligência. Semanas antes, a BKA encontrou fatos de banho de meninas e seis pens com oito mil imagens pedófilas escondidas numa autocaravana que Christian Brückner comprou em 2010. O veículo estava num terreno junto a uma fábrica abandonada, perto de Braunschweig.

