Papa está com febre e cancelou todas as audiências

O Papa Francisco cancelou todas as audiências e compromissos que tinha esta sexta-feira devido a um estado febril, segundo uma curta declaração do porta-voz do Vaticano destinada a explicar os motivos por que o chefe da Igreja Católica não ia receber ninguém ao longo do dia.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não forneceu mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa, apesar de ter sido questionado pela agência Reuters.