Há um esquema de venda de cartas de condução falsas por €200, condutores de TVDE entre os compradores

Um grupo do Facebook promete para “quem sabe conduzir mas ainda não tem carta de condução ou é vítima de injustiça durante o teste prático” uma oportunidade única de “obter a carta de condução autêntica e legalmente registada em menos de sete dias com entrega ao mesmo tempo”. E garante ajudar a obter as cartas de condução “legalmente registadas nas bases de dados de segurança rodoviária IMT”. Este é obviamente um esquema que está a ser investigado pelas autoridades há já alguns meses. E não é caso único.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.