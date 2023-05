Caso Tutti Frutti: o que está em causa num processo em que Fernando Medina é um dos suspeitos?

O processo Tutti Frutti conheceu um novo capítulo esta terça-feira, com a revelação feita pela TVI/CNN Portugal sobre suspeitas acerca de acordos secretos feitos entre Fernando Medina, quando liderava a autarquia lisboeta, com o aparelho social-democrata, em troca de favores políticos. O Ministério Público aponta também o dedo a Duarte Cordeiro, atual ministro do Ambiente.