Caso Maddie: no segundo dia no Arade, houve roçadoras, motosserras e um destroçador de mato em busca de uma pista alemã

Roçadoras, motosserras e um 'destroçador de mato' – uma máquina que se movimenta sobre lagartas e, como o nome indica, serve para destroçar o mato mais denso, como sejam ramos ou troncos. O segundo dia de buscas na barragem do Arade, em Silves, no âmbito do caso Madeleine McCann, foi dedicado à limpeza do terreno que tem sido alvo de maior atenção das autoridades. Em particular, das zonas de mais difícil acesso, junto às árvores e onde há mais arbustos.