Caso Maddie: é possível encontrar vestígios de ADN tantos anos depois do desaparecimento? A água da barragem do Arade pode ser a chave

A Polícia Judiciária e as autoridades alemãs iniciaram as buscas na barragem do Arade, no Algarve, logo pelas 8h00, à procura do corpo de Madeleine McCann, num local que fica a meia centena de quilómetros do resort da Praia da Luz onde a criança inglesa desapareceu, em maio de 2007. Levanta-se a questão: se os mergulhadores encontrarem ossadas debaixo de água é possível ainda encontrarem vestígios de ADN da criança inglesa, dezasseis anos depois do desaparecimento?