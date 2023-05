Caso Maddie: Brückner dormiu várias noites no Arade, era o seu “pequeno paraíso”. Homens e cães buscaram indícios, apenas encontraram roupa

Pode o corpo de Madeleine McCann estar numa margem da barragem do Arade, aproximadamente a 50 km da Praia da Luz, de onde a menina britânica desapareceu em 2007? Para as autoridades alemãs, que pediram a realização de buscas no local, pode. E foi com base nesta convicção que, às 08h00 da manhã desta terça-feira, cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária, da polícia criminal alemã (BKA) e da britânica Scotland Yard (estes, em menor número e apenas como observadores) começaram a reunir-se junto à bacia da barragem para darem início a dois dias de trabalhos no terreno.