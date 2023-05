Os limites de velocidade em Lisboa vão ser revistos: há ruas onde poderão ser aumentados e outras onde poderão diminuir

Quando foi aprovada a proposta do Livre de reduzir em 10 km/h a velocidade máxima de circulação em Lisboa, há um ano, os especialistas em mobilidade elogiaram a intenção de desacelerar os automóveis a bem da sinistralidade, mas consideraram não fazer sentido uma diminuição idêntica em todas as vias da cidade. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) ficou com a responsabilidade de definir a implementação da medida e, segundo o vereador da Mobilidade, existe a intenção de rever os limites de velocidade, aumentando uns e diminuindo outros.

“A redução cega da velocidade é uma medida quase anedótica e completamente disparatada. Há ruas onde não faz sentido reduzir a velocidade, até por razões ambientais”, diz Anacoreta Correia, em entrevista ao Expresso. “Há uma tendência no sentido de se reduzir a velocidade e estamos empenhados nesse percurso, sobretudo em zonas habitacionais e de ruas mais estreitas. Mas isso é compatível, pontual e excecionalmente, com determinadas zonas onde a velocidade possa aumentar. E temos pedidos sinalizados em algumas vias onde é possível aumentá-la, sujeitos ao escrutínio da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.”

