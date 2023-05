A. foi raptada, repetidamente violada e forçada a casar com um homem mais velho: casamentos com menores aumentam em Portugal

Faltavam alguns meses para chegar à maioridade quando Arminda começou a ser pressionada para casar com José, de 29 anos. Tinha sido afastada dos pais, entregue aos cuidados de um colégio no Norte do país e namorava um rapaz que não agradava à sua comunidade. Pelo Natal, o pai foi buscá-la para ir celebrar em família, mas nunca chegou a festejar: era um rapto, que a levaria até ao futuro marido e à casa onde supostamente teria de viver. Além da união forçada, foi deixada com o recém-cônjuge e os novos sogros. O matrimónio nunca foi oficializado e, durante vários dias, Arminda foi repetidamente violada. Por mais de um mês viveu um casamento que nunca quis.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.