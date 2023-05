Eutanásia: Papa critica aprovação de lei pelo parlamento português

O Papa Francisco criticou hoje a aprovação do decreto sobre a morte medicamente assistida, considerando que o parlamento português promulgou uma lei para matar.

"Hoje estou muito triste, porque no país onde apareceu Nossa Senhora foi promulgada uma lei para matar. Mais um passo na grande lista dos países que aprovaram a eutanásia", afirmou o Papa, no Vaticano, citado pela Agência Ecclesia.



O Papa referia-se às cerimónias que decorrem em Fátima e à confirmação, feita esta sexta-feira no Parlamento da Lei da Eutanásia. Votação favorável, sem alterações ao texto, após veto político do Presidente que obriga Marcelo Rebelo de Sousa a dar luz verde ao texto.



A nova legislação já foi alvo de vetos com base na análise do Tribunal Constitucional que obrigaram a alterações no texto. O PSD já fez saber que pretende vir a suscitar a fiscalização sucessiva do diploma agora aprovado, com novo envio ao TC depois de uma recolha de assinaturas entre os deputados.