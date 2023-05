“Agradecer, agradecer, agradecer”: os peregrinos voltaram a Fátima, pedem justiça para vítimas dos abusos e lamentam os erros dos homens

Antonio Pedro Ferreira

Sem abalos de fé, mas com questões e dúvidas; para pedir e, sobretudo, agradecer. Cerca de 230 mil peregrinos regressaram a Fátima - para lá dos números pré-pandemia. A primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos voltou a celebrar-se no Santuário, desta vez com o número dois do Vaticano a presidir as cerimónias, que foram diretas à ferida que recentemente mais deixou marca na igreja: os abusos sexuais de menores

Há uma hora