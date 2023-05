“Houve cadáveres que ficaram por entregar”: greve dos oficiais de justiça adiou 12 mil diligências e vem aí a “maior paralisação de sempre”

Para que o Instituto de Medicina Legal liberte um cadáver é, muitas vezes, necessária uma ordem do tribunal. Mas nos últimos sete dias, esse papel foi mais difícil de obter. “Durante a nossa greve, os tribunais funcionaram com serviços mínimos e sabemos que uma das consequências foi o facto de o INML ficar com cadáveres por entregar porque as diligências necessárias tiveram de ser adiadas”, garante António Marçal, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais que tem liderado uma luta que, só nesta última semana, levou ao adiamento de 12 mil diligências.